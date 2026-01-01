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Vallée-Jonction

La nouvelle signalisation en place au pied du boulevard du Cap

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6 mai 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La nouvelle signalisation comportant des panneaux d'arrêt est maintenant en place à l'intersection du boulevard du Cap (route 112) et de la rue Principale (route 173) à Vallée-Jonction.

Rappelons que c'est à cet endroit qu'Alexandra Poulin, 26 ans, a trouvé la mort, le 18 décembre 2024, après qu'un camion-remorque se soit renversé sur la voiture dans laquelle elle prenait place.

Les panneaux obligeront les véhicules qui viendront des trois sens à effectuer un arrêt. Les feux de circulation en place le demeureront mais ils seront clignotants. «Nous allons observer le comportement des conducteurs et cumuler des données pour les actions à entreprendre par la suite», avait indiqué le mois dernier à EnBeauce.com un porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable, pour expliquer les motifs de l'installation.

Dans cette affaire, le conducteur du poids lourd, Mohsan Ihsanullah, comparaîtra une deuxième fois au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, ce vendredi 8 mai, pour la divulgation de la preuve. L'homme de 40 ans doit répondre des chefs d'accusation de négligence criminelle et conduite dangereuse causant la mort de la résidente de Saint-Joseph-de-Beauce.

Toujours dans ce dossier, cinq hommes de la grande région de Montréal ont été arrêtés le 9 avril, pour des commissions secrètes versées par un stratagème de production de fausses inspections mécaniques, reliées au camion-remorque impliqué dans le tragique accident de décembre 2024.

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