Palmarès 2026 de CAA-Québec
Une seule route de la Beauce parmi les pires de Chaudière-Appalaches
Une seule route de la Beauce se trouve parmi les pires de Chaudière-Appalaches, selon le palmarès 2026 de CAA-Québec.
Il s'agit de la route Rodrigue, qui relie la 173 au rang Saint-Joseph, sur le territoire de Saint-Côme-Linière.
La voie est ex-aequo en 3e place pour la région administrative, dont voici le classement:
Première position
Rue Principale (Route 132) – Sainte-Croix-de-Lotbinière
Deuxième position
Route des Rivières – Lévis
Troisième position
Boulevard Guillaume-Couture – Lévis
Route Rodrigue – Saint-Côme-Linière
Rue Principale (Route 116) – Saint-Agapit
Quatrième position
Chemin Terrebonne – Lévis
Route 116 – Saint-Gilles
Cinquième position
Avenue Sainte-Brigitte-Nord – Montmagny
Boulevard Laurier – Laurier-Station
Chemin des Îles – Lévis
Chemin du Lac-Caribou-Est – Saint-Joseph-de-Coleraine
Rang des Pointes – Saint-Flavien
L'an dernier, trois artères beauceronnes se trouvaient en 4e place du Top 5: 6e Rang à Saint-Zacharie, ainsi que les routes Saint-Martin et Saint-Louis, à Sainte-Marie.
Par ailleurs, pas moins de six routes de la région de l'Outaouais percent les dix premières positions de la province, avec le fameux chemin Pink à Gatineau, déjà nommé l’an dernier, qui récolte le titre peu enviable de la pire route du Québec.
Signalons que la 11e campagne Les pires routes de CAA-Québec s’est déroulée du 18 mars au 13 avril 2026. Tous les usagers de la route (automobilistes, cyclistes, piétons, camionneurs, etc.) pouvaient signaler leur pire route de la province sur le portail piresroutes.com. Un seul vote par route par jour par adresse courriel était permis. Au total, plus de 6700 votes ont été comptabilisés afin d’établir les classements finaux de cette année.