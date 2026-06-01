Ville de Saint-Georges
Début des travaux sur l'avenue Clermont-Pépin
Des travaux seront exécutés à compter d'aujourd'hui, et jusqu'au 12 juin, sur la 1re avenue Clermont-Pépin, dans le secteur Ouest de Saint-Georges.
Le chantier s'étalera sur deux phases, la première entre la 25e rue à la 32e rue, et la seconde de la 19e rue à la 25e rue.
Durant cette période, la circulation sera interdite sur le chantier, à l’exception de la circulation locale. Les usagers de la route seront invités à emprunter un détour.
Pour des raisons de sécurité, la Ville demande aux automobilistes de respecter la signalisation en place, ainsi que les directives des travailleurs sur le terrain.
Fermeture temporaire de la piste cyclable
La MRC de Beauce-Sartigan désire aviser les usagers de la piste cyclable que deux sections du secteur Ouest, à Saint-Georges, seront fermées en juin, afin d’effectuer des travaux de réfection.
La fermeture sera en vigueur du 1er au 12 juin, pour le tronçon derrière l’école des Deux-Rives, entre la 10e avenue et la 16e avenue.
Ensuite, on réparera la section entre la 25e rue et la 10e rue, près de l’hôpital, du 8 au 19 juin.
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