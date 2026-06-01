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Travaux et circulation

Beauceville

Le pont de la rivière Le Bras fermé une journée de plus

Le pont de la rivière Le Bras fermé une journée de plus
Photo: Archives EnBeauce.com

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec avise que le pont de la rivière Le Bras, à Beauceville, sera fermé une journée de plus que prévu.

L'ouvrage, qui est interdit à toute circulation depuis minuit aujourd'hui, le restera jusqu'à 20 h, ce mardi 2 juin.

Des travaux de réfection sont menés sur la structure.

Les détours pour les usagers s'effectuent par le rang des Érables, la route 276 ou la route 173.

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