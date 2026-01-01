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Entre Beauceville et Saint-Joseph

Un tronçon de la Véloroute de Beauce fermé ce mercredi

durée 10h10
22 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Un tronçon de la Véloroute de Beauce sera fermé aux utilisateurs ce mercredi 22 juillet, à Saint-Joseph-de-Beauce.

La fermeture est en vigueur depuis 7 h, ce matin, et jusqu'à 17 h, entre la rue Martel et la rue Morin, en raison de travaux d’urgence liés à un bris de conduite souterraine.

Le secteur visé fait partie de la Véloroute de Beauce reliant Saint-Joseph-de-Beauce à Beauceville.

Les cyclistes et les autres utilisateurs sont invités à respecter la signalisation en place et à éviter ce secteur pendant la durée des travaux.

La Municipalité remercie les citoyens pour leur compréhension et leur collaboration.

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