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Au coeur du centre-ville

Des rues fermées pour La Flambée à Saint-Georges

durée 12h00
16 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Plusieurs entraves sont à prévoir dès ce jeudi 16 juillet au centre-ville de Saint-Georges dans le cadre de l’événement La Flambée | Terrasses embrasées.

La Ville de Saint-Georges rappelle que le stationnement de la Promenade, situé entre la 116e Rue et la 118e Rue, sera complètement fermé à compter de ce jeudi 16 juillet, et ce, jusqu’au dimanche 19 juillet à 15 h.

La 116e Rue, entre la 1re Avenue et la promenade Redmond, sera également fermée à la circulation ce vendredi 17 juillet et ce samedi 18 juillet, de 15 h à minuit.

Ces fermetures temporaires sont nécessaires afin de permettre la préparation du site et la tenue sécuritaire de l’événement, présenté par le comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec.

La Flambée | Terrasses embrasées se déroulera les 17 et 18 juillet au centre-ville de Saint-Georges.  Les automobilistes sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence et à respecter la signalisation temporaire en place.

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« La Flambée, terrasses embrasées » lance la vente de billets en admission générale

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