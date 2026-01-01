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1re avenue Ouest et sur la 8e avenue st 

Travaux de pavage à Saint-Georges

durée 06h00
17 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

D'importants travaux de pavage auront lieu au cours des prochains jours sur le territoire de la Ville de Saint-Georges.

C'est le cas sur la 1re Avenue Clermont-Pépin, dans le secteur Ouest, entre la 19e Rue et la 31e Rue. Le pavage sera réalisé du 18 au 23 juin.

L'autre artère visée est la 8e Avenue, sur la rive Est, entre la 78e Rue et la 90e Rue. Dans ce cas-ci, les travaux auront lieu du 19 au 26 juin.

La Ville avise que de la signalisation sera mise en place pour guider les usagers de la route. Des fermetures ponctuelles auront lieu durant les opérations. Ces travaux pourront être modifiés en fonction des contraintes opérationnelles, de l’avancement du chantier ou des conditions météorologiques.

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