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Du 2 ou 3 août

Travaux de planage et de resurfaçage sur le pont David-Roy et la 118e Rue

durée 12h00
26 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Des travaux de planage et de resurfaçage auront lieu sur le pont David-Roy et sur une portion de la 118e Rue à Saint-Georges, du dimanche 2 au lundi 3 août.

Les travaux commenceront à 18 h et devraient être complétés le lundi matin à 8 h. Des voies de circulation seront maintenues en tout temps sur le pont et sur la 118e Rue.

Durant cette période, certaines rues situées à proximité de la zone de travaux seront fermées temporairement. Les automobilistes sont invités à suivre la signalisation en place pour leurs déplacements.

Les travaux seront réalisés par le Centre de services du ministère des Transports de Beauceville.

La Ville de Saint-Georges demande aux usagers de faire preuve de prudence à l’approche du secteur.
 

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