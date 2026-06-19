Beauceville/Saint-Joseph-de-Beauce
Piste cyclable à la Calway: l'appel d'offres est lancé pour le Plan B
L’avis d’appel d’offres vient d'être lancé pour les travaux permettant d'aménager un corridor sécuritaire, afin de relier la piste cyclable, entre les territoires de Beauceville et de Saint-Joseph-de-Beauce, à la hauteur de la rivière Calway.
« Les travaux devraient débuter en août pour une durée d’environ 10 semaines », a écrit Francis Martel, conseiller en communication au ministère des Transports et de la Mobilité durable, dans un message courriel envoyée à EnBeauce.com.
L'appel d'offres est ouvert jusqu'au 15 juillet.
Ce plan B du ministère a été mis en place après l'arrêt des travaux de la traverse permanente l'été dernier, à la suite de pluies diluviennes catastrophiques. Le chantier n'a pas repris et le ministère doit réévaluer tout le concept.
Pour permettre aux cyclistes de traverser, le projet consiste à l’aménagement d’une piste de 615 mètres qui permettra de relier l’ancienne voie ferroviaire abandonnée à la route 173, de part et d’autre de la rivière Calway via le pont.
La surface de roulement de la piste ainsi que l’accotement seront pavés selon les standards pour une piste cyclable.
Le pavage sera également refait entièrement sur la surface du pont de la route 173.
Des bollards et des glissières de béton seront installés le long de l’accotement de la route 173 afin de créer une séparation physique entre les cyclistes et les véhicules, et assurer la sécurité de tous les usagers.
Ces éléments seront retirés en hiver et réinstallés au début de chaque saison.
Point important: considérant la largeur restreinte de l’accotement du pont, les utilisateurs de la piste cyclable seront invités à descendre de leur vélo, uniquement pour cette portion de la piste.
Le porte-parole a indiqué que la piste actuelle a été conçue pour résister aux crues fréquentes tant de la rivière Calway que la rivière Chaudière, par une utilisation judicieuse de matériaux granulaires, de géotextile ainsi que de technologies végétales.
«Cette utilisation correspond aux recherches les plus récentes effectuées dans le domaine en lien avec la résilience des routes aux changements climatiques et aux inondations », a conclu M. Martel dans son courriel.
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