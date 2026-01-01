Piste cyclable à la Calway: quand débutera le Plan B?

Une très bonne partie de la saison estivale pourrait être écoulée avant que la piste cyclable soit reliée par un corridor sécuritaire à la hauteur de la rivière Calway, qui divise les territoires de Beauceville et de Saint-Joseph-de-Beauce.

À la séance du conseil des maires de la MRC de Beauce-Centre, tenue la semaine dernière, le préfet Patrice Mathieu a laissé entendre que les travaux seraient entrepris «au mois d'août», selon les indications reçues de la part des représentants de la direction générale de la Chaudière-Appalaches du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Mais dans un message courriel envoyée à EnBeauce.com, un porte-parole de l'organisme a indiqué que « des travaux en 2026 sont toujours prévus, mais nous ne pouvons encore donner un calendrier précis », a écrit Francis Martel, conseiller en communication.

Ces travaux sont ceux du plan B du ministère, qui sera d’utiliser le pont de la route 173, et de l'aménager de façon sécuritaire pour que les cyclistes puissent traverser le cours d'eau.

Rappelons qu'en juillet 2025, les travaux de construction de la passerelle permanente pour enjamber la Calway, à la hauteur de la piste cyclable, ont été complètement interrompus, après que des pluies torrentielles aient causé le débordement de la rivière, et emporté une partie du remblai ferroviaire, qui devait constituer un des axes du pont. Le chantier n'a pas repris depuis.

Pour remédier à la situation, deux chemins seront construits de part et d’autre de la rivière Calway, pour relier la piste actuelle à la route 173. Sur l'accotement de cette dernière, des glissières de sécurité seront installées pour permettre aux cyclistes de circuler.

La seule indication au calendrier est que le que Ministère doit procéder «au début du mois de juin» au démantèlement des chemins temporaires qui avaient été aménagés pour que l'entrepreneur à qui on avait confié le contrat de construction du pont-traverse (Construction Longer — 2,98 M$) puisse avoir accès au site. Ce démantèlement doit se faire avant la mise en chantier du chemin fixe permanent qui sera aménagé, dont la conception sur plans est terminée.

«Lorsque l’objectif principal de relier la piste cyclable sera atteint (NDLR: plan B), une réflexion sera par la suite amorcée avec les parties prenantes pour déterminer quelles solutions devront être envisagées pour assurer la pérennité du lien cyclable», a spécifié M. Martel.

Pour le moment, aucune démarche n’a été effectuée auprès du ministère de l'Environnement, qui devra évaluer l'ampleur des dégâts et la transformation du passage, ce qui entraînera nécessairement des modifications au projet initial de construction de la passerelle. Et par conséquent, une hausse inévitable des coûts.

Signalons que la construction de cette passerelle représente le dernier jalon pour compléter la voie cyclable sur l’ensemble du territoire de la MRC Beauce-Centre.