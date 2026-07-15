Réhabilitation du chemin de fer
Québec Central: l'appel d’offres lancé pour le tronçon entre Tring-Jonction et Thetford Mines
Des appels d'offres seront lancés prochainement pour le segment entre Tring-Jonction et Thetford Mines du projet de réhabilitation du chemin de fer Québec Central, qui a cours.
C'est le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse.
Il s'agit du quatrième et dernier tronçon de cette ligne d'une longueur de 109 km entre Lévis et Thetford Mines. Le début des travaux de voie sont prévus à l'automne prochain, avec une fin de chantier durant l'été 2028.
Le chemin de fer, qui sert au transport de marchandises, est en exploitation de Lévis à Scott, depuis décembre 2020, et de Scott à Vallée-Jonction depuis cet hiver.
À cet endroit, le pont ferroviaire qui enjambe la rivière Chaudière a été complété cet automne, la réalisation de celui-ci ayant coûté plus de 70 M$.
Au delà du pont, les travaux de voie ont repris ce printemps sur le tronçon 3 (Vallée-Jonction à Tring-Jonction). Ceux-ci consistent principalement dans l'excavation des sols, la mise en place de ballast (gravier sous les rails), la pose de rails et de traverses et le nivellement de la voie ferrée. Il s'agit des dernières étapes concernant ce tronçon, qui devrait être mis en service à l'automne 2027.
Par ailleurs, le ministre Charette a indiqué que le budget autorisé pour la réalisation des tronçons 3 et 4 est désormais de 640,7 M$, des sommes plus importantes qu'estimés au départ.
Au ministère, on assure que les rencontres des bureaux de suivi avec les élus et les groupes d'intérêt de la région de la Chaudière-Appalaches continuent de se tenir ponctuellement afin d'échanger sur le projet.
« En relançant cet axe ferroviaire stratégique, notre gouvernement favorise le développement économique de la région, soutient les emplois et contribue à offrir aux citoyens un réseau de transport plus efficace et durable », a conclu le ministre des Transports et de la Mobilité durable.
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