Chemin de fer Québec Central: fin des travaux entre Scott et Vallée-Jonction

La construction d'un nouveau tronçon de 18 km est terminée dans le projet de réhabilitation du chemin de fer Québec Central.

C'est le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien, qui est venu lui-même en faire l'annonce ce matin, dans une mêlée de presse qui s'est tenue devant le Musée ferroviaire de Beauce à Vallée-Jonction. Il était flanqué pour cette occasion des députés de Beauce-Nord et Frontenac-Lotbinière, respectivement Luc Provençal et Isabelle Lecours.

Ce segment est relié à celui déjà en service depuis décembre 2020, entre Lévis et Scott. Il devrait être en exploitation à compter des prochaines semaines.

Jusqu'ici, les travaux liés au tronçon entre Lévis et Vallée-Jonction représentent un investissement de 106,3 M$ du gouvernement du Québec. À cela, il faut ajouter le coût de réalisation du pont ferroviaire qui enjambe la rivière Chaudière à Vallée-Jonction. Complété cet automne, la réalisation de celui-ci a coûté plus de 70 M$.

Les travaux se poursuivent pour terminer la partie restante du projet, entre Vallée-Jonction et Thetford Mines (tronçons 3 et 4). L’essentiel de la construction de tous les ponts s’étant terminé en 2025, les opérations sur la voie ferrée ont déjà commencé. Elles consistent principalement à remplacer les rails et les traverses, ainsi qu’à reprofiler la voie. Au total, le projet de réhabilitation du chemin de fer Québec Central représente un investissement de plus de 500 M$.

Pour l'usine de revitalisation des résidus miniers d'amiante, KSM, de Tring-Jonction, l’arrivée imminente du chemin de fer Québec Central permettra l’exportation de ses produits bien au-delà des frontières nord-américaines.

« Le potentiel de ce développement, je pense que c'est fantastique», a indiqué le ministre Julien. C'est fantastique pour la région. Ça amène du développement économique. Ça permet à ceux qui sont là, justement d'avoir des chaînes d'approvisionnement plus efficientes. Aussi, ça fait en sorte qu'il y a des entreprises, des industries qui vont venir s'installer ici.»

Si le retour du chemin de fer est bien accueilli par le milieu économique, des enjeux comme le niveau de bruit et les passages à niveaux ont été soulevées par les citoyens et les municipalités concernées. «On a pris le temps de discuter avec les gens qui avaient un questionnement, les municipalités qui étaient concernées. On a pris le temps de répondre à les questions, de faire des ajustements nécessaires», a tenu à rassurer le député Provençal.

Rappelons que c'est l'entreprise Chemin de fer Sartigan, de Saint-Lambert-de-Lauzon, qui est responsable de l’exploitation du réseau et de son entretien.