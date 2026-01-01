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Saint-Georges

Début des travaux sur la 22e Avenue

durée 11h00
9 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

C'est le début des travaux d’aménagement et d’urbanisation de la 22e Avenue, entre la 132e Rue et la 138e Rue,  vient d'annoncer la Ville de Saint-Georges.

Ils se poursuivront jusqu’au 11 septembre prochain.  

Durant cette période, la 22e Avenue, entre la 132e Rue et la 138e Rue, sera fermée aux piétons alors que l’accès à la 137e Rue via la 22e Avenue sera barré.  

Ces travaux pourraient être modifiés en raison de contraintes opérationnelles, de  l’avancement du chantier ou des conditions météorologiques. 

Le Service des travaux publics invite les usagers à suivre la signalisation en place et à faire preuve de  prudence à l’approche du chantier. 

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