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Travaux et circulation

Parc des Sept-Chutes à Saint-Georges

Fermeture demain d'un tronçon de la piste cyclable

Fermeture demain d'un tronçon de la piste cyclable
Photo: Courtoisie | Ville de Saint-Georges

Un court tronçon de la piste cyclable sera temporairement fermé ce vendredi 14 août dans le secteur du parc des Sept-Chutes, à Saint-Georges.

La mesure est prise dans le cadre des travaux de réfection des structures en bois du parc qui ont présentement cours.

La portion touchée est située près de la passerelle de l'Alliance, côté nord de la rivière Pozer.

Les cyclistes et les marcheurs pourront emprunter un détour sur un sentier non pavé au cours de la journée.

 

 

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