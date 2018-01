Ouverture de la période de mise en candidature pour le 30e Gala de l’entreprise beauceronne

La Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) a lancé l'ouverture de la période de mise en candidature pour son 30e Gala de l’entreprise beauceronne ce matin, dans les locaux de Komutel, dont l'un des employés sera le président d'honneur de l'édition 2018. Cet événement, qui aura lieu au Centre de congrès Le Georgesville, à Saint-Georges, se déroulera lors du samedi 28 avril prochain.

La thématique du gala pour cette 30e édition sera « S'unir pour votre croissance ». Le président d’honneur de la 30e édition sera Richard Poulin, du Centre de croissance entrepreneurial et de l'entreprise Komutel, dans laquelle il oeuvre en tant que chef de la direction.

« On est reconnus dans la région pour être des gens qui s'entraident. On veut donc promouvoir, à travers notre participation et notre implication au 30e Gala, la synergie et le réseautage chez l'ensemble des entrepreneurs de la Beauce, qui méritent ce genre d'événement-là », a précisé M. Poulin plus tôt aujourd'hui.

Processus d'inscription

Les entreprises auront jusqu'au 9 février 2018 pour remplir et déposer leur cahier de candidature pour devenir finalistes dans chacune des catégories. En ce qui concerne les billets pour assister à l'événement, ils sont disponibles dès maintenant à la Chambre de commerce de Saint-Georges.

Les différents prix décernés lors de cette seront sont divisés en quatre catégories distinctes, soit « Prix du public », « Prix prestige », « Prix honorifiques » et « Prix des partenaires d'affaires ».

L'inscription est ouverte à toutes les entreprises de la Beauce, provenant autant des territoires de la MRC de Beauce-Sartigan que des MRC Robert-Cliche et de La Nouvelle-Beauce. La seule catégorie qui se limite aux membres de la Chambre de commerce de Saint-Georges est la catégorie « Prix du public ».

« Pourquoi c'est important d'y participer ? Entre autres pour la visibilité que les entrepreneurs vont y gagner par rapport à leur investissement pour y participer, ainsi que pour toutes les retombées positives qui vont s'en découler dans leurs entreprises respectives », a également expliqué le président d'honneur.

Voici la liste des 20 Jarrets qui seront remis dans chacune des catégories mentionnées ci-haut :

Prix du public

Deux prix seront remis dans cette catégorie, soit à une clinique d'optométrie ainsi qu'à un établissement de restauration. Précisons que tous les restaurants et les cliniques d'optométrie de la Beauce peuvent s'inscrire pour cette catégorie.

Prix prestige

Dix prix seront remis dans cette catégorie. Il s'agira des Jarrets Projet d'investissement, volet industriel, Projet d'investissement, volet commercial, Implication sociale et communautaire, Nouvelle entreprise, Services professionnels, Travailleur autonome/Micro-entreprise, L'Aile jeunesse, Intégration en entreprise, Tourisme et Exportation.

Prix honorifiques

Cinq prix seront remis dans cette catégorie, soit le Jarret Femme d'affaires de l'année, le Jarret Homme d'affaires de l'année, le Jarret Mention honorifique, le Jarret des Présidents ainsi que le Jarret d'Or.

Prix des partenaires d'affaires

Trois prix seront remis dans cette catégorie, soit le Jarret Gestion des ressources humaines, le Jarret Éducation Interordres et le Jarret Entreprise agricole.

Sélection des gagnants

Notons que les gagnants des prix prestige et honorifiques seront sélectionnés par un comité externe à la CCSG, et que les prix des partenaires d'affaires seront choisis par Emploi Québec, Interordres et l'Union des producteurs agricoles.

Pour les prix du public, ce sera au public de décider leurs entreprises favorites et de voter pour ces dernières. Pour ce faire, les gens devront se rendre sur le site Web du Gala entre le 29 janvier et le 23 février prochains. Les gens auront l'occasion de voter pour deux commerçants de leur choix dans chacune des catégories proposées.

Tous ceux qui voteront en ligne auront la chance de remporter des chèques-cadeaux du Carrefour Saint-Georges ou de Place Centre-Ville.

Rappelons que le Gala de l'entreprise beauceronne est un événement visant à reconnaître l'excellence entrepreneuriale de la région.