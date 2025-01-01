Saint-Joseph-de-Beauce: une date d'ouverture annoncée pour le McDonald's

Le nouveau restaurant McDonald's situé sur la route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce ouvrira ses portes le 6 janvier prochain à 11 h.

C'est ce qui a été confirmé ce lundi par la propriétaire, Chantal Ross. Il s'agit ainsi du quatrième restaurant de la franchise pour la Beauceronne qui détient également le restaurant de Lac-Mégantic et les deux de Saint-Georges.

L'endroit comptera une soixantaine de places dans la salle à manger et engagera une cinquantaine d'employés, dont quelques postes à temps plein sont à compléter. Un service à l'auto sera accessible, en double voies. Il n'y aura pas de livraison étant donné que ni Doordash ni UberEats sont installés à Saint-Joseph.

Rappelons que les travaux ont été entrepris cet été pour donner lieu à un édifice abritant le McDonald's ainsi que le dépanneur Ultramar qui se trouvait déjà sur cet emplacement.