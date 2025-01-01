Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Avec Ultramar

Saint-Joseph-de-Beauce: une date d'ouverture annoncée pour le McDonald's

durée 14h00
15 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le nouveau restaurant McDonald's situé sur la route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce ouvrira ses portes le 6 janvier prochain à 11 h.

C'est ce qui a été confirmé ce lundi par la propriétaire, Chantal Ross. Il s'agit ainsi du quatrième restaurant de la franchise pour la Beauceronne qui détient également le restaurant de Lac-Mégantic et les deux de Saint-Georges. 

L'endroit comptera une soixantaine de places dans la salle à manger et engagera une cinquantaine d'employés, dont quelques postes à temps plein sont à compléter. Un service à l'auto sera accessible, en double voies. Il n'y aura pas de livraison étant donné que ni Doordash ni UberEats sont installés à Saint-Joseph.  

Rappelons que les travaux ont été entrepris cet été pour donner lieu à un édifice abritant le McDonald's ainsi que le dépanneur Ultramar qui se trouvait déjà sur cet emplacement. 

À lire également

Construction d'un McDonald's à Saint-Joseph: les travaux progressent

Resto McDonald's à Saint-Joseph: les travaux de construction ont débuté

Un McDonald's à Saint-Joseph-de-Beauce

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Geneviève St-André lance un outil d'aménagement résidentiel «introspectif»

Publié le 12 décembre 2025

Geneviève St-André lance un outil d'aménagement résidentiel «introspectif»

Une autrice, artiste multidisciplinaire et designer d’intérieur de la Beauce vient de lancer un outil spécialisé novateur, qui propose une approche d’introspection par les ressentis vécus dans un aménagement résidentiel.  Inspirée de la psychologie de l’environnement, Geneviève St-André offre, dans son coffret Mon architecture intérieure, un ...

LIRE LA SUITE
Près de 13 000 $ récoltés pour le Domaine Taschereau

Publié le 12 décembre 2025

Près de 13 000 $ récoltés pour le Domaine Taschereau

C'est un montant total de 12 780 $ qui a été récolté au profit du Domaine Taschereau – Parc Nature, à l'issue du 15e Dîner de Noël des gens d’affaires de la Beauce. Hier, l'événement a rassemblé plus de 200 acteurs socioéconomiques et culturels de la région, au Club de golf de Sainte-Marie. Ce rassemblement est une activité clé pour le ...

LIRE LA SUITE
La Banque du Canada maintient le taux directeur à 2¼ %

Publié le 10 décembre 2025

La Banque du Canada maintient le taux directeur à 2¼ %

La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 2,25 %. Le taux officiel d’escompte demeure à 2,5 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,20 %. Selon les responsables de l'établissement, au Canada, l’économie a affiché une croissance étonnamment forte de 2,6 % au troisième trimestre, même ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge