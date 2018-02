Réfection du mur de soutènement : espaces verts et belvédères à venir

La Ville de Saint-Georges a présenté les détails du projet de réfection du mur de soutènement et de réaménagement de la promenade Redmond, de la 118e à la 130e Rue, lors d’une rencontre publique qui s’est tenue mardi le 6 février dernier. À l'ordre du jour, des points tels que l'ajout d'espaces de détente et de belvédères surplombant la rivière Chaudière, ainsi que le prolongement de la piste cyclable et piétonnière, ont été abordés.

La modification de l’angle du mur de soutènement permettra de gagner 2,5 mètres à la hauteur de la promenade Redmond. Ce gain permettra notamment de prolonger la piste cyclable et piétonnière dans ce secteur. Les cyclistes et les piétons auront donc un accès à ce secteur pour profiter des installations et des commerces à proximité.

Entre la piste et le stationnement, des espaces verts seront aménagés afin de donner une touche de nature à ce secteur urbain.

L’ajout d’espaces de détente et des belvédères surplombant la rivière, qui offriront aux passants de nouveaux points de vue, sont également prévus à l'horaire des travaux. Un premier belvédère sera aménagé face au stationnement du Grand marché, alors qu’un second sera réalisé à la hauteur du stationnement qui longe la 125e Rue.

Échéancier des travaux

L'entreprise Hamel Construction débutera le chantier de ce projet réaménagement intitulé « Mon centre-ville, j'y crois ! » dès la mi-mai. Celui-ci s’échelonnera jusqu’à la mi-décembre 2018.

Les travaux dans le lit de la rivière, qui ne permettront pas de souffler le barrage gonflable en 2018, débuteront plus spécifiquement au mois de juillet prochain.

Les travaux d’aménagement de la promenade Redmond reprendront ensuite au printemps 2019, pour se terminer au mois de juillet de la même année.



Circulation et stationnements



Pendant la durée des travaux, la circulation se fera sur une seule voie sur la promenade Redmond entre les 118e et 130e Rues. Une partie des stationnements en bordure de la rivière Chaudière ne seront d'ailleurs plus accessibles.

Les stationnements disponibles varieront tout au cours de cette période. Toutefois, un nouveau stationnement de 25 cases sera mis à la disposition des utilisateurs à partir du mois de mai, à proximité de la 1re Avenue.