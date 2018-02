Voir la galerie de photos

« Comment faire plus d’argent ? » est la première question qu’a posée Catheryne Fecteau aux panélistes, qui étaient réunis lors du déjeuner du Conseil économique de Beauce (CEB) du 15 février au Georgesville.

Celle qui est directrice principale chez Mallette, à Saint-Georges, a animé le déjeuner « Objectif profit$ PME » devant près de 300 personnes.

Rémy Côté (CPA, CMA), Dany Landry (CPA, CMA) et Harold Bouchard (ing., MBA), tous de chez Malette, ont répondu à la question qui leur a été posée.

Pour M. Landry, il est primordial de contrôler les coûts indirects, le volume, la performance et le prix. « Si on contrôle ça, alors on fait du profit », a-t-il dit de façon catégorique.

Comme il le dit, son travail consiste à aider les entreprises à faire plus de profits. Parmi les exemples qu’il a donnés, celle d’une compagnie, qui est passée d’un déficit de 95 000 $ à 85 000 $ de profits.

« Sur quoi avons-nous travaillé pendant ces huit mois ? Sur les quatre variables dont j’ai parlé », a-t-il mentionné.

M. Côté, lui, a parlé de l’importance pour les entreprises d’être proactives. « Faire des recherches sur le terrain, être curieux et tenter de développer de nouveaux services aideront les entreprises à être meilleures», a-t-il fait part.

Selon lui, la création du iPhone est un très bon exemple puisqu’il y a 10 ans, personne ne savait que ça existait et aujourd’hui, plus personne ne peut s’en passer.

Quant à M. Bouchard, il a parlé du programme de crédit d’impôt recherche et développement, un programme parfois complexe. « Plusieurs entreprises ont cessé de faire des réclamations parce qu’elles ont été refusées, mal conseillées ou mal préparées », a-t-il résumé en mentionnant que parfois, cela pouvait être un langage spécifique et que depuis les 20 dernières années, il y a eu plusieurs nouveautés et modifications.

À noter que le prochain déjeuner du CEB se tiendra le 22 mars, toujours au Georgesville, avec Lean Expert.