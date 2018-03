Relève agricole : un concours met en lumière les entrepreneurs de Chaudière-Appalaches

La période d'inscription pour le 13e concours « Tournez-vous vers l'excellence ! », qui vise à mettre en lumière la relève agricole, est débutée pour la région de la Chaudière-Appalaches.

Cette année, la Financière agricole sélectionnera dix finalistes en fonction de l'excellence de leur profil d'entrepreneur, de leur passion, de leurs talents et des qualités de gestionnaire qui les animent.

Parmi eux, trois lauréats se partageront un grand prix de 5 000 $, deux bourses de 2 500 $ et une nouvelle bourse de 1 500 $. De plus, pour une sixième année, le Fonds d'investissement pour la relève agricole décernera une bourse de 1 500 $ à l'un d'entre eux, qui se sera démarqué notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

« Depuis ses débuts, ce concours est l'occasion de reconnaître et de célébrer la passion et la compétence des jeunes de la relève », explique le président-directeur général de la Financière agricole du Québec, Ernest Desrosiers.

« Leur présence est essentielle si nous voulons continuer de profiter de la richesse des produits du terroir québécois. Celles et ceux qui réussissent à se tailler une place dans ce domaine méritent d'être reconnus », ajoute le principal intéressé.

Les jeunes entrepreneurs agricoles qui désirent soumettre leur candidature peuvent le faire du 5 mars au 25 mai prochains, auprès de leur centre de services de la Financière agricole. Pour être admissibles, ils doivent respecter les conditions suivantes :

être âgés de 18 à 40 ans au moment de l'inscription ;

être en affaires depuis deux à sept ans ;

détenir au moins 20 % des parts dans l'entreprise et

avoir reçu ou s'apprêter à recevoir une subvention au démarrage ou à l'établissement, en vertu du Programme d'appui financier à la relève agricole.

Un jury déterminera dix finalistes qui seront conviés au dévoilement des lauréats en novembre prochain, à Drummondville, lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec.

Depuis sa création en 2005, ce concours a permis à plus de 300 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de se donner une chance supplémentaire de développer leur entreprise. De plus, 36 d'entre eux se sont vu décerner des bourses totalisant 100 000 $.

Rappelons qu'en 2017, Jean-François Dion, de l'entreprise Aux Fruits de la colline de Sainte-Marie, s'est vu remettre une bourse de 2 500 $ par La Financière agricole dans le cadre de ce concours. Ce dernier faisait partie des trois récipiendaires récompensés l'an dernier.