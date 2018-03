Développement économique Nouvelle-Beauce offre trois activités gratuites en mars 2018

Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) offrira trois activités gratuites du 20 au 28 mars prochains, dans ses locaux à Sainte-Marie.

Il s'agira pour l'occasion de conférences sur le recrutement de main d'oeuvre, d'un atelier pour les entrepreneurs et les travailleurs autonomes, ainsi que d'une assemblée générale.

L'ABC du recrutement à l'international

Une rencontre d'information gratuite intitulée « L'ABC du recrutement à l'international », qui s'adresse à ceux qui éprouvent de la difficulté à recruter de la main-d’œuvre au Québec et qui envisagent la possibilité de se tourner vers l’international, aura lieu lors du mardi 20 mars prochain, de 8 h 30 à 10 h 30, dans les locaux de DENB.



En assistant à cette rencontre, les participants pourront en apprendre davantage sur le recrutement et le processus d’immigration de travailleurs étrangers spécialisés ou non-spécialisés.

Pour l'occasion, Marie-Josée Chouinard, directrice chez Attraction de talents, Québec International, abordera le recrutement de travailleurs spécialisés, tandis que Chrystian Couture, coordonnateur du service à la clientèle à la Fondation en recrutement de main-d'oeuvre étrangère (FERME) Québec, traitera du recrutement de travailleurs non spécialisés.

Notons que la date limite d’inscription à cette activité est le 14 mars 2018.

Atelier « Tour de roue »

L'atelier « Tour de roue » sera offert gratuitement pour les entrepreneurs ou les travailleurs autonomes qui sont en activité depuis moins de cinq ans. Les participants ressortiront de la formation mieux outillés pour mener leurs entreprises vers le succès.



La formation portera notamment sur les pièges et les dangers à éviter, les conseils pratiques pour chaque dimension de l'entreprise et les outils et les sources d'aide pour la réussite entrepreneuriale.

L'activité aura lieu lors du mercredi 21 mars prochain, de 9 h à 11 h, dans les locaux de Développement économique Nouvelle-Beauce, à Sainte-Marie.

Assemblée générale annuelle de DENB

Les membres de DENB sont invités à la 20e assemblée générale annuelle de l'organisation, qui aura lieu lors du mercredi 28 mars prochain, dès 17 h, à la salle Selina-Jane du Centre de loisirs Atkinson, à Scott.



À cette occasion, les participants prendront connaissance des principales activités qui ont occupé l'année 2017 chez DENB, ainsi que découvrir celles prévues pour l'année en cours.

La date limite d'inscription pour cet événement, gratuit, est jeudi le 22 mars 2018.