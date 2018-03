Règlements d'urbanisme et plan de zonage de St-Georges disponibles sur le Web

Le plan de zonage et les règlements d’urbanisme de la Ville de Saint-Georges sont maintenant accessibles sur le site Web municipal pour les citoyens.

Le plan de zonage permet aux visiteurs d’accéder à de nombreuses informations sur les propriétés que l’on retrouve sur le territoire de la Ville.

Le visiteur, qui cible une propriété, peut obtenir diverses informations, dont le nom du propriétaire, la superficie du terrain, la dimension et l’âge des bâtiments, la valeur au rôle d’évaluation, etc. De plus, les visiteurs peuvent consulter le règlement de zonage de la Ville.

Il est possible de consulter les règlements d’urbanisme et le plan de zonage de Saint-Georges en consultant le site Web de la Ville en cliquant sur l’onglet « Administration » et le sous-onglet « Service de l’urbanisme ».