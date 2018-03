Chaudières-Appalaches Économique vise l'international en matière de recrutement

Chaudières-Appalaches Économique a annoncé la création « d’une passerelle de recrutement international » dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). Parmi tous les dossiers proposés, ce projet a été retenu à titre d’initiative prioritaire pour la région Chaudière-Appalaches.

Cette nouvelle a été dévoilée le jeudi 15 (mars) par la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, au nom du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux.

« Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, nous sommes très fiers de mettre de l’avant une stratégie régionale concertée et structurée de recrutement à l’international », a mentionné le président de Chaudière-Appalaches Économique, Philippe Mailloux.

Cette action repose sur une mobilisation et une concertation de tous les acteurs en développement économique de la région afin de rendre accessible une passerelle permanente de recrutement à l’étranger pour l’ensemble des entreprises de la Chaudière-Appalaches.

« Dorénavant, en conjuguant nos efforts pour consolider les initiatives locales et régionales, nous serons en mesure d’intervenir de façon plus efficiente et proactive », a rajouté Philippe Mailloux.

Cet appui du FARR permettra, entre autres, aux entreprises de la région de bénéficier de l’expertise, des services d’accompagnement et du soutien d’un partenaire expérimenté tel que Québec International.

L’organisme évoluera également en partenariat avec les ressources régionales d’accueil afin de veiller à l’intégration de travailleurs internationaux dans les collectivités et les milieux de travail.