Une semaine de festivités pour le 5e anniversaire de La Vieille Tablée à St-Georges

Le restaurant La Vieille Tablée, situé au 437, 6e Avenue Nord, dans le secteur Ouest de Saint-Georges, fêtera son 5e anniversaire dans la semaine du 9 au 15 avril prochains. Pour l'occasion, des chansonniers, une formule tapis rouge et plusieurs promotions seront notamment au menu pour les clients.

Lorsque Benoît St-Onge et Véronique Bourque, propriétaires de La Vieille Tablée depuis maintenant cinq ans, ont décidé de se lancer en affaires en 2013, ils s'attendaient à partir à l'aventure et que leur projet reste assez petit et intime, avec cinq ou six employés.

Après un mois dans le feu de l'action, tous deux se sont rapidement rendus compte que leur restaurant était de plus en plus populaire auprès de la population beauceronne.

Le travail d'équipe compte pour beaucoup dans cette entreprise, qui considère que l'ambiance chaleureuse au travail est primordiale. L'implication sociale est également importante pour eux, qui participent à des levées de fonds et qui donnent de leur temps dans sept à huit causes par année dans la région.

Aujourd'hui, cinq ans plus tard, ils comptent 23 employés et accueillent autant les jeunes familles et les couples de tous âges, que les groupes pouvant compter jusqu’à 150 convives.

Sentiment d'appartenance et ambiance personnelle

À La Vieille Tablée, les propriétaires et les employés sont très ouverts et à l'écoute des demandes de leurs clients, et sont accommodants pour toute demande. Certains clients réguliers ont même une table réservée pour eux depuis l'ouverture du restaurant, ce qui témoigne de la fidélité de ceux-ci envers cet établissement de restauration.

Ainsi, les propriétaires de La Vieille Tablée et leurs employés se font un devoir de respecter les nombreux clients qui y ont déjà leurs habitudes. Les demandes particulières sont également prises en compte et tout est mis en oeuvre pour les réaliser, des soirées thématiques aux fêtes d’anniversaire personnalisées en passant pas l'ajout de plats au menu.

Dans ce restaurant, les clients se sentent à la maison et éprouvent un sentiment d'appartenance envers l'endroit. Les propriétaires et les employés développent parfois même des relations amicales avec leurs clients, qui n'hésitent pas à leur faire part de leurs plus beaux moments de vie, telles que des demandes en mariage, des anniversaires et des rendez-vous galant.

L'ambiance y est sympathique, personnelle et conviviale, et les clients apprécient surtout le cachet et l'ambiance champêtre de La Vieille Tablée.

Un menu qui se démarque et de la nourriture faite maison

La satisfaction de la clientèle est au coeur des préoccupations des propriétaires de La Vieille Tablée. Ils essaient donc de se démarquer par le choix des menus qu'ils offrent à leurs clients, soit un menu à la carte pour tous, une table d'hôte qui change à tous les mois, ainsi qu'une ardoise qui propose de goûter à différentes saveurs telles que du kangourou, de l'autruche, du bison ou encore du gibier.

De plus, tout y est fait maison, de la vinaigrette aux desserts. C'est une fierté pour les propriétaire que d'avoir leur propre signature en confectionnant tout par eux-même. Le rapport qualité-prix y est aussi excellent, et les portions sont généreuses.

La flexibilité est aussi l’une des forces de la cuisine de La Vieille Tablée. De nombreux choix de tables d’hôte sont proposés, mais il est également possible pour le client de créer sa propre table d’hôte parmi tous les choix offerts sur le menu à la carte. Un plat peut même être légèrement modifié sur demande.

Semaine de festivités

Du 9 au 15 avril prochains, La Vieille Tablée offrira une semaine de festivités à ses clients, afin de les remercier de les encourager depuis cinq années.

Le menu du souper gastronomique 5 services du samedi 14 avril prochain, le rendez-vous à ne pas manquer durant cette semaine spéciale, sera une formule duo entre terre et mer. Pour connaître le menu du samedi soir, de l'entrée au délices gourmands en passant par le potage, et pour connaître en détails l'horaire des festivités, il suffit de consulter la page Facebook de La Vieille Tablée.

Pour connaître les heures d'ouverture du restaurant, ainsi que pour réserver des places pour certaines journées dans la semaine de festivités, il faut également se rendre sur la page Facebook de La Vieille Tablée. Les places sont limités pour certaines activités.



Notons qu'il est également possible de téléphoner au numéro ci-bas, notamment pour faire des réservations de groupe ou pour obtenir davantage d'informations au sujet de cet établissement, situé à Saint-Georges.

Pour joindre La Vieille Tablée