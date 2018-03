L'entreprise René Matériaux Composites investit dans l'industrie 4.0

Ce vendredi 23 mars, dans les locaux de René Matériaux Composites, situés à Sainte-Clothilde de Beauce, dans la région de la Chaudière-Appalaches, la vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade, et le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Paul Busque, ont tenus une conférence exceptionnelle.

En effet, le gouvernement du Québec a attribué, par l’entremise du programme ESSOR – qui vise à appuyer, dans une perspective d’accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d’emplois et de développement durable, les projets d’investissement réalisé au Québec – un prêt sans intérêt de 3, 5 millions de dollars à l’entreprise manufacturière innovante Sigma Industries pour soutenir l’implantation d’une chaîne de production automatisée au sein de l’usine de fabrication de pièces en composite de sa filiale René Matériaux Composites, située à Sainte-Clothilde de Beauce, dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Ce projet de modernisation, évalué à 10, 5 millions de dollars, permettra la création de 38 emplois.

« Pour assurer la transition du Québec vers l’industrie 4.0, notre gouvernement s’est engagé à soutenir davantage les entreprises, qui, comme Sigma Industries et sa filiale René Matériaux Composites, optent pour l’adoption de technologies novatrices dans leurs démarches de croissance et d’innovation. Ce projet constitue d’ailleurs un bel exemple d’intégration de la robotisation et de nouvelles technologies numériques au sein du secteur manufacturier innovant au Québec. » a déclaré Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique.

Présent à cette conférence, Paul Busque, député de Beauce – Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, a tenu à exprimer toute sa fierté au sujet de « ce projet d’investissement stratégique et prometteur qui aura des retombées économiques considérables à Sainte-Clothilde-de-Beauce et à Saint-Éphrem-de-Beauce, notamment au chapitre de la création d’emplois. »

Comme entreprise phare de la région de la Chaudière-Appalaches, René Matériaux Composites par son expertise et son analyse est en mesure de réaliser des contrats hautement spécialisés portants sur la fabrication de pièces moulées en composite destinées notamment à l’industrie du transport. En intégrant l’industrie 4.0, elle tient la promesse de rester compétitif à l’échelle internationale.