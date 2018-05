La semaine Savoir Affaires en Beauce approche à grands pas

La septième édition de la compétition entrepreneuriale Savoir Affaires se déroulera au Centre universitaire des Appalaches, à Saint-Georges, du 28 mai au 1er juin prochains.

Organisé par le Conseil économique de Beauce, le Centre universitaire des Appalaches, l’Université du Québec et l’Université du Québec à Rimouski, cet événement réunira 48 étudiants universitaires de cycles supérieurs et de postdoctorants, en provenance des dix établissements du réseau de l’Université du Québec et de l’Université Laval.

Ces étudiants seront jumelés à 64 entrepreneurs de la Beauce afin de mettre à profit leur créativité en générant des idées d’affaires selon la thématique de chaque journée. Il s'agira donc d'une immersion entrepreneuriale touchant au démarrage d’entreprise, à la gestion de projet et au travail d’équipe.



Lors des quatre journées de compétition, chacune des huit équipes, formées de six étudiants, de deux entrepreneurs et de deux personnes du milieu économique, aura pour mandat de développer et d’identifier une occasion d’affaires en lien avec la thématique imposée, puis d’établir un plan d’affaires sommaire démontrant la faisabilité de cette idée novatrice.

À la fin de chacune des journées, les équipes présenteront leurs projets à un jury qui déterminera la meilleure proposition d’affaires. Le vendredi, des méritas seront décernés aux équipes qui se sont distinguées dans chacune des thématiques.



Les membres du jury qui évalueront les différents projets d’affaires sont Manon Veilleux, vice-présidente du Groupe RGR, Donald Paquet, directeur général de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, ainsi que Francis Belzile, FCPA, FCA, et professeur à l’Université du Québec à Rimouski, au campus de Lévis.



Programmation de la semaine

Lundi, le 28 mai 2018 : le tourisme dans la Vallée de la Chaudière, présidé par Destination Beauce ;



Mardi le 29 mai 2018 : Bois et bioproduits forestiers, présidé par l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce ;



Mercredi le 30 mai : L'agro-industrie, présidé par l'Union des producteurs agricoles de la Chaudière-Appalaches, et



Jeudi le 31 mai 2018 : « Mécatroniser », le manufacturier à l'ère du numérique, présidé par Mecanium.

Notons que le banquet de clôture aura lieu le vendredi 1er juin prochain, au Centre de congrès le Georgesville, dès 11 h. Les cinq Méritas Savoir Affaires Beauce seront remis lors du banquet.

Savoir Affaires est un concept de développement économique unique développé par l’Université du Québec et Frappier Tandem+.

L’initiative a été lancée en Mauricie en mai 2010. Elle s’est ensuite déplacée au Centre-du-Québec en 2013, dans Lanaudière-Laurentides en 2014, de même qu’au Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2015, sur la Côte-Nord en 2016 et à Montréal en 2017.

Ces six premières éditions ont mobilisé quelque personnes, soit environ 240 étudiants, 480 gens d’affaires et 275 acteurs du milieu économique.

Elles ont par ailleurs permis de proposer près de 200 idées d’affaires, dont six sont en développement, et de paver la voie à au moins une dizaine d’autres projets en émergence.

SOURCE : Conseil économique de Beauce