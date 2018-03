Desjardins investit plus de 465 000 $ pour soutenir quatre projets en Beauce

Desjardins a annoncé, lors d'une conférence de presse tenue vendredi le 16 mars dernier, à Scott, qu'elle investirait plus de 1,7 M$ pour soutenir des projets porteurs dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de Kamouraska. Quatre des 12 projets que l'institution financière soutiendra profiteront directement aux Beaucerons.

Les sommes engagées proviennent du Fonds de 100 M$, dont la mission se définit comme un levier financier permettant au Mouvement Desjardins de valoriser la distinction coopérative et de renforcer son rôle de leader socioéconomique afin, notamment, de soutenir des projets porteurs pour les membres, les communautés et les régions.

« Les annonces [du 16 mars dernier] sont d'autant plus importantes pour nous, puisque ces projets émanent d'une concertation entre l'ensemble des 17 caisses de la région et les principaux acteurs de notre communauté », de préciser le président du conseil régional Kamouraska et Chaudière-Appalaches, Serge Rousseau.

« Un 2e appel de projets est d'ailleurs en cours et d'autres sommes sont encore disponibles pour la région », d'ajouter le principal intéressé.

L'objectif de tous ces octrois est de soutenir et de faire rayonner, entre autres, des initiatives et des projets en lien avec la mission socioéconomique du Mouvement Desjardins, soit l'entrepreneuriat, l'éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes.

Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) de Beauce

Le CFER de Beauce a reçu un montant de 207 750 $ de Desjardins, qui lui permettra d'offrir une nouvelle gamme de services mieux adaptée aux besoins de sa clientèle féminine par la mise en place d'une nouvelle ligne de production.

Le Centre de formation en entreprise et récupération de Beauce envisage également, avec cette somme, d'accentuer son développement grâce à son intégration au nouveau Centre des Bâtisseurs, la Cité Sainte-Marie, afin de réunir sous un même toit la formation professionnelle et l'éducation aux adultes.

Savoir Affaires Beauce

Savoir Affaires Beauce, initiative du Conseil économique de Beauce (CEB), est un événement qui vise la diversification et le développement économique en alliant les savoirs universitaires aux savoirs d'affaires. Un montant de 105 000 $ a été octroyé au CEB par Desjardins pour la réalisation de cette activité.

Notons que le processus d'idéation du Savoir Affaires Beauce permettra de générer une banque de 32 projets d'affaires autour de quatre thèmes ciblés comme prioritaires pour la Beauce, soit le développement touristique, l'agro-industrie, le bois et les bioproduits forestiers ainsi que la mécatronique.

La Beauce Embauche

La Beauce embauche, initiative du Conseil économique de Beauce, du CLD Robert-Cliche et de Développement économique Nouvelle-Beauce, souhaite attirer la main-d'œuvre en Beauce en menant des missions de recrutement dans les communautés francophones du Canada. Desjardins a investi 53 550 $ pour ce projet.

Précisons que le projet vise à permettre à l'organisme de poursuivre ses efforts de promotion hors Québec par l'organisation de missions de recrutement, de missions de promotion et la tenue de foires d'emploi virtuelles sur une période de deux ans.

Fondation du Cégep Beauce-Appalaches

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a reçu une somme de 100 000 $ pour le développement de son centre d'études de Sainte-Marie.

Le projet présenté vise à doter le centre d'un laboratoire scientifique pour accroître son offre éducative notamment auprès des étudiants inscrits au programme des sciences de la nature.

Le projet vise également à appuyer l'ajout d'un nouveau programme en Techniques de comptabilité et gestion avec cheminement bilingue, considéré comme un atout majeur pour les entreprises, et à consolider le programme de remise annuelle de bourses aux étudiants méritants.

Ailleurs en Chaudière-Appalaches

En plus des 466 300 $ remis aux quatre initiatives beauceronnes mentionnées ci-haut, huit autres octrois ont été distribués par Desjardins dans les MRC de Bellechasse, des Appalaches, de Kamouraska et de L'Islet la semaine dernière.

En Bellechasse, la Corporation d'aménagement et de développement du Massif du Sud, à Saint-Philémon, a d'abord reçu une somme de 325 000 $.

Dans la MRC des Appalaches, le Bureau gestion des événements de la région de Thetford a reçu 228 900 $ de la part de l'institution financière, le Cégep de Thetford Mines, 75 000 $, la Coopérative de gestion forestière des Appalaches, 75 000 $ également, et l'Incubateur agroalimentaire des Appalaches, 42 000 $.

À La Pocatière, dans la MRC de Kamouraska, 183 110 $ ont été remis à Solutions Novika et 168 750 $ ont été octroyés pour l'agrandissement du complexe de recherche et développement en transformation bioalimentaire.

Enfin, dans la MRC de L'Islet, à Saint-Pamphile, Desjardins a investi 150 000 $ pour la Société de développement industriel de la municipalité.



Rappelons que c'est en novembre 2016 que le Mouvement Desjardins a annoncé la création d'un Fonds de 100 M$, étalé sur trois ans, pour l'ensemble du Québec et de l'Ontario.