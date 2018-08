Développement PME Chaudière-Appalaches reçoit 717 300 $ du gouvernement du Québec

Le gouvernement du Québec octroie une aide financière totale de 717 300 $ à Développement PME Chaudière-Appalaches afin de soutenir, pour les trois prochaines années, ses activités de sensibilisation et d’accompagnement auprès des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches.

La députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, en a fait l’annonce aujourd’hui, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette, et du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais.

La contribution gouvernementale se compose d’un montant de 663 300 $ issu du Programme d’appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence (PADS) du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, et d’un montant de 54 000 $ octroyé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale par l’intermédiaire de la Mesure de formation de la main-d’œuvre. Ces contributions financières non remboursables permettront la mise en œuvre de projets d’une valeur de 3 004 434 $ liés aux services de sensibilisation, d’aide-conseil et d’accompagnement des entreprises en matière d’innovation et d’amélioration de la productivité.

« Au cours des dernières années, Développement PME Chaudière-Appalaches a aidé plusieurs PME de la région à accroître leur compétitivité. Notre gouvernement est fier d’aider cette dynamique équipe à mener à bien ses activités. La région de la Chaudière-Appalaches est reconnue pour sa vitalité économique, et nous accompagnons ainsi les intervenants du marché de l’emploi afin qu’elle poursuive sur sa lancée. »

- Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Développement PME Chaudière-Appalaches aide les entreprises à se diversifier et à implanter de meilleures pratiques d’affaires. Ses services génèrent plusieurs retombées économiques positives dans la région de la Chaudière-Appalaches. Cet organisme de développement économique régional représente un allié précieux pour la réussite de nos entrepreneurs, et nous sommes heureux de lui donner les moyens d’accomplir sa mission », affirme Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional.

Faits saillants

Mis en place en 2004, Développement PME Chaudière-Appalaches (DPME) est un leader en matière de développement économique régional. L’organisation a comme mission de favoriser la vitalité économique de la Chaudière-Appalaches en contribuant à l’essor technologique des PME manufacturières et à la croissance d’entreprises à valeur ajoutée. DPME est aussi l’organisme régional de promotion des exportations (ORPEX) de la Chaudière-Appalaches, qui offre aux entreprises manufacturières et à celles du secteur tertiaire moteur de la région des services individualisés à l’exportation et des services en groupe de sensibilisation et de formation en matière de commerce international.

Le PADS vise à mobiliser les entreprises et les partenaires économiques du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et à concerter leurs actions autour d’objectifs et de modes d’intervention communs pour favoriser le développement des secteurs stratégiques et la mise en œuvre des orientations ministérielles.