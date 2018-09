De nouveaux locaux pour le concessionnaire Hyundai Beauce

Hier soir, les nouveaux locaux du concessionnaire Hyundai Beauce ont été inaugurés en présence de son directeur général, Bernard Lessard, du député fédéral de Beauce, Maxime Bernier, et du député provincial de Beauce-Sud, Paul Busque.

EnBeauce.com était présent à l’événement. Le journal en a profité pour faire une entrevue avec M. Lessard.

EnBeauce.com : Vous venez d’inaugurer les nouveaux locaux de votre concessionnaire automobile Hyundai. Est-ce l’une des réalisations les plus importantes dans votre carrière ?

Bernard Lessard : Oui, c’est l’une des plus réalisations les plus importantes parmi tous les investissements que j’ai faits au cours des années.

EnBeauce.com : Quel est l’objectif premier de votre nouvel aménagement ?

Bernard Lessard : D’abord, de rendre conforme le concessionnaire au programme Image de HYUNDAI CANADA. Par le fait même, nous voulions rendre nos locaux plus attrayants et conviviaux. Par exemple, nous voulions des locaux mieux éclairés. Nous agrandissons la salle de montre d’environ 700 pieds carrés, nous ajoutons une salle d’attente, en plus d’une autre salle destinée à la livraison des véhicules.

EnBeauce.com : La concurrence est très forte dans le marché de l’automobile. Quelle est votre stratégie pour continuer à offrir des véhicules à prix concurrentiel ?

Bernard Lessard : C’est un fait que la concurrence est très féroce, mais la dynamique reste saine dans le milieu. Pour la politique de prix, c’est le fabricant qui la dicte. Notre stratégie est principalement orientée vers l’amélioration de l’expérience client.

EnBeauce.com : Les voitures coréennes ont-elles toujours autant la cote au Canada ?

Bernard Lessard : Oui, elles ont toujours la cote. Elles obtiennent une part de marché d’environ 20% dans leur segment compétitif.

EnBeauce.com : Qu’est-ce qui vous distingue le plus de vos concurrents selon vous ?

Bernard Lessard : Les gens qui travaillent dans notre entreprise font la différence au niveau de la concurrence. Nous avons une équipe formidable.