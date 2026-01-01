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Chaudière-Appalaches

Plus de 60 exposants au Salon de la restauration

durée 14h00
27 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

C’est plus d’une soixantaine d’exposants, incluant une dizaine de transformateurs bioalimentaires de la région, qui ont participé au Salon ARQ Contacts Chaudière-Appalaches.

Organisé par l’Association Restauration Québec (ARQ), en collaboration avec Aliments du Québec, l'événement s'est déroulé le 17 mars à La cache à Maxime de Scott.

À cette occasion, les exposants ont présenté leurs produits et leurs services aux restauratrices et aux restaurateurs du territoire.

La présence régionale de l’Association via ses Salons ARQ Contacts démontre une fois de plus l’engagement de celle-ci envers l’approvisionnement de proximité, le tout en offrant une vitrine privilégiée aux entreprises locales participantes, en valorisant leurs produits, leur savoir-faire, tout en leur permettant d’établir des relations d’affaires avec les professionnels de l’industrie de la restauration.

La tenue du salon a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Signalons que depuis 1938, l’Association Restauration Québec agit comme le plus important regroupement de l’industrie. Elle compte 5 200 membres.

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