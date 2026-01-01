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Pour continuer le développement entrepreneurial au Québec

École d’entrepreneurship de Beauce: Marc Dutil prépare sa relève

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26 mars 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

L’École d’entrepreneurship de Beauce (EEB) a annoncé, ce jeudi 26 mars, le lancement d’un processus visant à trouver un successeur à Marc Dutil à la présidence de son conseil d’administration. Une transition amorcée dans une volonté de planification à long terme pour l’organisation basée à Saint-Georges.

Fondateur de l’EEB en 2007, Marc Dutil a participé à la création d’un modèle axé sur le partage d’expérience entre entrepreneurs. Depuis, l’institution a accueilli plus de 12 000 participants, dont plus de 1 200 diplômés de ses principaux programmes.

Selon les informations diffusées dans une publication Facebook, cette démarche s’inscrit dans une réflexion entamée par M. Dutil afin d’assurer une relève structurée à la tête de l’organisation. Il demeurera en poste jusqu’à la nomination de son successeur.

Même après ce changement, l’homme d’affaires continuera de s’impliquer au sein de l’EEB, notamment auprès des cohortes d’entrepreneurs, où il agit comme accompagnateur.

La personne appelée à lui succéder devra notamment partager la vision de l’organisation, qui vise à soutenir le développement entrepreneurial au Québec.

Cette transition marque une étape importante pour l’EEB, un acteur bien établi du développement économique en Beauce, dont les activités ont contribué à former plusieurs entrepreneurs de la région, du Québec et même plus loin.

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