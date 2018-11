Agropur lance une nouvelle pub pour protéger son marché

Pour protester contre l’ouverture partielle du marché canadien du lait aux Américains, Agropur a lancé une campagne publicitaire pour rappeler aux gens que ses produits sont fabriqués au Québec. L’entreprise québécoise, dont l’une des usines est à Beauceville, veut protéger son marché. Une stratégie qui vise à fidéliser les consommateurs.

« Est-ce que votre lait est 100 % canadien ou 100 % américain ? ». C’est une question que pose la coopérative laitière dans sa dernière pub. Rappelons qu’Agropur possède notamment les marques Natrel, Québon, Oka et Iögo. Agropur, dont le siège social est à Longueuil, mise sur l’authenticité de ses produits locaux pour inciter les gens à les acheter.

Rappelons tout de même qu’Agropur possède aussi de nombreuses usines aux États-Unis, mais que l’entreprise semble avoir comme philosophie de favoriser la production de produits locaux.

Les logos « Lait 100 % canadien » et « Les producteurs laitiers du Canada, « Lait canadien de qualité » permettent aussi à l’entreprise de mettre l’accent sur le caractère local de ses produits. Les consommateurs peuvent identifier les produits faits à 100% à partir de lait canadien.

Fairlife, le grand concurrent américain dans le marché du lait

Agropur mène son offensive publicitaire au même moment que l’arrivée au Canada de la marque de lait Fairlife qui appartient à Coca-Cola. En 2020, Fairlife produira d’ailleurs du lait dans une usine à Peterborough en Ontario en 2020, laquelle est toujours en construction. Un projet de 85 millions $.

Fairlife vend du lait américain au Canada depuis le 4 septembre dernier L’entreprise américaine a pu commencer à vendre ses produits avant même que son usine ne soit construite. Et avant même qu’une entente entre le Canada et les États-Unis ne soit conclue sur l’ALENA.

Cette réalité s’explique par le fait que le lait Fairlife est ultrafiltré et sans lactose. Il ne s’agit donc pas d’un lait régulier selon les réglementations en vigueur. Le lait de l’entreprise américain contiendrait 50 % moins de sucre et 50 % plus de protéines. Ce type de lait n’est pas soumis non plus aux réglementations relatives aux prix minimums et maximums.

Dans son ensemble, l’industrie laitière canadienne a dénoncé le nouvel accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique qui ouvre 3,59 % du marché du marché du lait aux producteurs américains. L’entreprise Agropur s’était dit très déçue que l’industrie laitière ait « encore été utilisée comme monnaie d’échange » dans la renégociation de cette entente commerciale.