Achalandage important pour l'ouverture du Rossy

Il y avait foule à l’ouverture du Rossy au carrefour Saint-Georges. C’est 1800 clients qui ont visité le nouveau magasin à rayon ce jeudi, et 1600 pour ce qui est du vendredi.

À lire également :

La chaîne Rossy s'installera au Carrefour St-Georges en octobre

Steve MacDonald, gérant de district, se dit satisfait de l’ouverture du commerce, le succès va même au-delà de ses attentes. L’achalandage était tel qu’il n’y avait plus assez de paniers pour tous les clients. M. MacDonald croit qu’il y avait un besoin à combler, tout en reconnaissant qu’il y a déjà d’autres magasins à rayon du même genre dans la région.

Priorité : service à la clientèle

Pour M. MacDonald, ce qui différencie Rossy des autres grandes chaînes c’est le service à la clientèle, une valeur fondatrice de la compagnie.

« Ce qui nous distingue c’est notre approche amicale avec le client. On met le plus de personnel possible sur le plancher parce qu’il y a beaucoup de grandes surfaces où on ne trouve plus vraiment de commis. Nous avons un commis assigné à chaque section. »

Malgré le contexte de pénurie de main d’oeuvre, l’embauche de 25 employés n’a pas été ardue pour M. MacDonald et son équipe, car ils avaient un bon réseau de contacts dans la région. Il dit toutefois que les choses auraient été différentes s’il avait dû en engager le double.

Un emplacement choisi avec soin

Denise Gaboury, gérante de plancher, émet la thèse que l’emplacement du magasin expliquerait l’engouement du public. Certains clients lui ont partagé qu’ils avaient l’impression de voir le Carrefour Saint-Georges revivre suite à la fermeture des grandes surfaces Sears et Target. Quant aux autres commerçants du centre commercial, certains ont manifesté leur enthousiasme face à l’arrivée de la chaîne Rossy. L’achalandage du Carrefour Saint-Georges était plus élevé qu’à l’habitude, nous a confirmé une employée de la boutique Bentley.

Plusieurs clients ont confié à enbeauce.com qu’ils étaient heureux de ne plus avoir à se déplacer à la succursale de Beauceville. Ils ont aussi souligné qu’ils appréciaient la grandeur du local et la diversité de produits.