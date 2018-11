1re Avenue Est : les deux promoteurs attendent la confirmation de Banque Nationale

En août dernier, EnBeauce.com avait révélé qu'un important projet verrait le jour sur la 1re Avenue Est à Saint-Georges. Gestion TRI Inc. et Les Constructions CMI Inc. avaient mis la main sur plusieurs maisons, qui étaient jusqu'alors la propriété de Tom Redmond, au montant de 1,3 million de dollars. Jusqu'ici, seule une maison a été détruite, mais le projet est entré dans une phase de stagnation.

Au moment où la vente a été conclue, le responsable du projet chez Gestion TRI Inc., Alain Lafrance, envisageait la possibilité de construire une ou deux bâtisses sur ces terrains dont la superficie dépasse les 68 000 pieds carrés. Le projet avait alors une vocation commerciale, mais il comportait aussi un volet résidentiel bien que dans une proportion moindre.

Les choses ont changé. À vrai dire, elles n'avancent pas beaucoup. Les seuls avancements dans le projet sont les deux suivants. D'abord, la première des six maisons, l'ancien café Le Jackson, a été détruite le 27 septembre. Puis, Gestion TRI confirme qu'un seul immeuble sera érigé et non deux.

Par ailleurs, les six maisons acquises par Marcel Dutil et Yvan Roy, construites entre 1895 et 1940, avaient été offertes à la population. Puisque personne ne les a réclamées, elles seront toutes détruites, laissant sceptiques plusieurs citoyens au sujet de l'intérêt de la ville pour la sauvegarde du patrimoine. Les cinq autres résidences n'ont pas encore été dépecées, puisque qu'elles sous encore sous location.

Au bout du fil, Alain Lafrance, le directeur exécutif de la société dont Yvan Roy est le propriétaire, indique que le projet repose sur un locataire potentiel, lequel donne des confirmations verbales sans passer des paroles aux actes.

« On en est au même point. On est dans l'attente d'une décision d'un locataire. Ce n'est pas encore concrétisé. Donc, on est encore dans le néant. Malheureusement. Et on ne trouve pas ça drôle », mentionne M. Lafrance.

Viendra ou viendra pas ?

Ce locataire est très important, tant et si bien que la configuration actuelle du bâtiment projeté dépend sur sa venue. S'il se désiste, le projet sera revu presque du tout au tout, puisque le locataire potentiel aimerait occuper la totalité du bâtiment.

Selon les informations qu'EnBeauce.com a obtenues, il s'agit de Banque Nationale qui, rappelons-le, a déjà pignon sur rue sur la 1re Avenue Est dans l'édifice Canam. La banque aurait besoin d'une superficie plus grande pour mener à bien ses opérations ; en raison de la croissance qu'elle connaît, Canam veut occuper plus d'espace dans son propre édifice.

« Ils nous disent toujours verbalement que c'est presque réglé et qu'il ne reste que quelques signatures à faire. Tant qu'on a l'espoir du client, on attend, mais on n'attendra pas deux ans. La confirmation devrait nous venir incessamment », ajoute M. Lafrance.

Si jamais la Banque Nationale changeait son fusil d'épaule, le design du bâtiment serait modifié et pourrait faire place à des logements. Deux esquisses ont été conçues pour parer à toute éventualité. Pour l'heure, la banque convoite une superficie importante, de sorte que la construction d'une deuxième bâtisse, même petite, serait impossible. Tout porte à croire que la dimension de ce bâtiment sera comparable à celle de l'édifice Canam.

Il faut rappeler que Marcel Dutil, l'actuel propriétaire de cet édifice, est l'autre promoteur du projet de la 1re Avenue Est avec Yvan Roy. M. Dutil entend-il mettre sur pied un édifice identique à celui qui a vu le jour en 1977 ? Il est trop tôt pour le dire.