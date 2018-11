La pension le Chien d'Or pourra peut-être enfin agrandir à St-Georges

Il y a environ 5 mois, la Ville de St-Georges avait statué pour une deuxième fois que Cynthia Donahue ne pourrait pas agrandir les installations de sa garderie pour chiens. C’est maintenant chose du passé : hier soir, lors du dernier conseil municipal, la Ville a adopté un projet de règlement qui pourrait permettre à la propriétaire de mener son projet à terme.

Fin juin dernier, Mme Donahue s’était présentée devant le conseil municipal à la période de questions du public. Durant cette séance, les élus avaient adopté très rapidement une résolution interdisant à la propriétaire de procéder à un changement de zonage qui lui aurait permis de concrétiser son projet. Insatisfaite de la résolution, Cynthia Donahue avait fait part de son mécontentement devant le conseil.

Jusqu'à 30 chiens possiblement autorisés

Contactée aujourd'hui par notre quotidien web, Mme Donahue s’est dite maintenant satisfaite de l’évolution du dossier. « Je vois maintenant la lueur au bout du tunnel », a-t-elle affirmé sans détour. La gardienne de chiens estime que sa pension est très bien située, alors il n’était pas question pour elle de la déménager.

À l’heure actuelle, la Ville autorise Mme Donahue à garder jusqu’à 14 chiens dans ses installations. Mais elle voudrait avoir le droit d’en garder jusqu’à 30, pour répondre à la demande croissante dans la région.

« De plus en plus de gens voyagent, vont en vacances, et veulent faire garder leurs chiens dans un endroit sécuritaire, qui leur permet d’avoir l’esprit tranquille », a affirmé la passionnée de chiens. Mme Donahue affirme qu’elle doit parfois refuser jusqu’à 20 chiens par fin de semaine.

Depuis 2016, Le Chien d'Or offre un service de grande qualité à ceux et celles qui doivent faire garder leur chien durant une certaine période. Depuis un moment, la petite entreprise ne pouvait toutefois pas se développer davantage en raison d’un règlement de zonage.

Encore un peu d'incertitude

Au printemps 2019, Mme Donahue pourra donc probablement agrandir ses installations. Ceci dit, tout n'est pas encore certain, car le conseil tiendra une période de consultation jusqu’en janvier 2019 pour encadrer correctement le futur changement de zonage. Mme Donahue est toutefois confiante : elle croit que la Ville finira par lui donner raison, se montrant plus compréhensive que dans les derniers mois.

Enfin, rappelons qu’il existe de nombreuses garderies clandestines pour chiens à Saint-Georges, lesquelles sont loin d’être aussi propres et sécuritaires que celle du Chien d’Or. Les tenanciers de ces endroits ne possèdent aucun permis et ne font jamais l'objet de vérifications.