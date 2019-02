Les chercheurs d'emploi sont prêts à réintégrer le marché du travail

Ceux qui ont visité les locaux du Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins (CREBE) sont maintenant fin prêts à faire bonne impression lors des foires de l’emploi à venir. Lors de l’activité « Café, croissants et autres ingrédients… » tenue le 29 janvier dernier, les participants ont pu obtenir de judicieux conseils sur leur CV et sur la rédaction d’une carte professionnelle.

À lire également :

Place aux étudiants lors de la Foire de l'emploi Beauce-Etchemins

Dans la région de la Beauce, la Foire de l'emploi Beauce-Etchemins aura lieu le 22 février au Centre de congrès Le Georgesville. Quant à elle, la Foire de l’emploi Beauce-Nord se tiendra le 1er mars au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Le Centre de recherche d'emploi Beauce-Etchemins a comme mission d’outiller et de soutenir les personnes sans emploi dans leurs démarches de réintégration au marché du travail. Le CREBE a pour objectif de permettre aux chercheurs d'amorcer rapidement une recherche efficace, afin de trouver le meilleur emploi, et ce, le plus rapidement possible. Les services sont gratuits pour les personnes sans emploi ou en situation précaire. L’équipe du CREBE est là pour vous aider à « trouver votre X »!