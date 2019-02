La 3e édition de Construire avec la Chambre, un succès

Le 12 février a eu lieu, sous la présidence d’honneur de M.Richard Moreau de Moreau Architectes, l’activité Construire avec la Chambre. L’évènement s’est déroulé au Centre de congrès Le Georgesville.

Richard Moreau président d'honneur de Construire avec la Chambre

C’est près de 80 participants qui ont assisté à trois conférences portant sur une variété de sujets. Lors des pauses, ils ont eu l’occasion d’élargir leur réseau de contacts professionnels.

Trois conférences

Cette demi-journée de conférences et de réseautage débuta avec la présentation de M. François Vincent, vice-président relations gouvernementales et relations publiques à l’APCHQ, qui présenta aux participants l’impact du secteur de la construction sur le marché économique du Québec et de la Beauce.

Puis, c’est M. Jean-François Lavoie, responsable du marketing et du développement des affaires pour le marché canadien chez Groupe RCM, qui, anima une conférence portant sur le modulaire et ses multiples avantages. Il souligne d’ailleurs la rapidité à laquelle un projet d’envergure peut être réalisé grâce au modulaire.

Finalement, Me Yannick Richard, avocat chez Cain Lamarre a présenté des situations survenant fréquemment dans le domaine de la construction. Il soulignait notamment la validité des contrats verbaux, mais également l’importance de mettre par écrit tous changements au contrat initial en cas de complication.

Réseautage et partenaires

Entre chaque conférence, une pause réseautage de 15 à 20 minutes était offerte aux participants afin que ceux-ci puissent discuter avec leurs pairs ou avec les entreprises présentes en kiosques.

Dont, Portes et fenêtres Abritek, le Cégep Beauce-Appalaches et la Commission scolaire Beauce-Etchemins, ECCE TERRA arpenteurs-géomètres, Éclairage DELUX et Les Salles de Bains Falro.

La journée s’est terminée avec un cocktail réseautage offert par WSP qui fût très apprécié des participants. Celui-ci, qui a débuté aux alentours de 16 h 30, n’a pris fin qu’à 18 h 30.