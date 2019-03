La 6e Foire de l'emploi Beauce-Nord très populaire

La 6e édition de la Foire de l’emploi de Beauce-Nord s’est tenue le vendredi 1er mars dernier. Celle-ci s’est déroulée au Centre Caztel à Sainte-Marie.

Cette année, 90 entreprises et organismes étaient au rendez-vous pour offrir plus de 900 emplois dans différents domaines. L’an dernier seulement 73 kiosques étaient présents et le nombre d’emplois offerts était moindre.

Plus de 800 visiteurs se sont déplacés pour venir trouver un emploi. Certains employeurs ont même embauché de futurs employés la journée même.

De plus, le comité de la Foire de l’emploi de Beauce-Nord avait aménagé un espace afin de faire valoir des métiers peu traditionnels et atypiques. Certains kiosques permettaient aux visiteurs d’expérimenter concrètement des logiciels. Par exemple, un simulateur de camion permettait de tester les aptitudes de conduite.

Il y a de fortes chances qu’une septième édition est lieu l’an prochain.

Collaborateurs

L’événement a été réalisé grâce à la contribution d’Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches, et ce, en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord, le Centre local de Développement Robert-Cliche, Développement Économique Nouvelle-Beauce, la Chambre de commerce et d’industrie de La Nouvelle-Beauce, la Commission Scolaire de la Beauce-Etchemin, le Cégep Beauce-Appalaches ainsi que la Coopérative de Services de Beauce-Nord.