La région fournit près de 13 000 articles et équipements de protection au CISSS Chaudière-Appalaches

L’appel lancé par la Fondation Santé Beauce-Etchemin et le Conseil Économique de Beauce pour recueillir des équipements de protection afin de soutenir « nos anges gardiens » et l’ensemble de notre population pour faire face au COVID-19 a été entendu.

Au total, 12 843 articles et équipements de protection à savoir des respirateurs P-100, des gants d’examen, des lunettes, des bouteilles de désinfectant et quelque 4 000 masques, dont des N-95, ont été recueillis grâce aux contributions d’une trentaine entreprises de la région, du Cégep Beauce-Appalaches et du Service de sécurité de Ville de Saint-Georges.

« Grand merci, merci à tous ! La réponse spontanée du milieu démontre à quel point se tenir les coudes est important et a un véritable sens chez nous. Cette solidarité nous permet d’espérer. On va s’en sortir. C’est ça, se mobiliser, agir ensemble pour le mieux-être des nôtres ! », ont indiqué par communiqué de presse la présidente de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, Manon Veilleux, et la directrice générale Conseil économique de Beauce, Hélène Latulippe.

Le matériel amassé a été remis au CISSS de Chaudière-Appalaches et, tel que convenu, il est dédié et sera utilisé par les professionnels et le personnel de la santé de l’Hôpital de Saint-Georges, des Centres d’hébergement et CLSC de Beauce-Etchemin.

« Merci encore au Conseil économique de Beauce, merci aux entreprises et à tous les collaborateurs pour cet appui manifeste qui aide notre communauté », termine Manon Veilleux.