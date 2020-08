La 2e partie des audiences publiques du BAPE commence aujourd'hui

C'est aujourd'hui, à Thetford Mines, que la commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) entame la deuxième partie de l’audience publique sur le projet de la ligne d’interconnexion des Appalaches-Maine mené par Hydro-Québec.

Rappelons que le projet vise la construction d’une ligne de transport d’électricité d’environ 100 km entre le poste des Appalaches, situé à Saint-Adrien-d’Irlande près de Thetford Mines, et un point de raccordement à la frontière entre le Québec et le Maine.

Cette nouvelle ligne d’interconnexion à courant continu, d’une tension de 320 kV, se raccordera à la ligne de transport New England Clean Energy Connect (NECEC) qui sera construite dans l’État du Maine. Des travaux connexes liés à l’ajout au poste des Appalaches d’un convertisseur qui servira à convertir le courant alternatif en courant continu pour alimenter la ligne projetée sont aussi prévus en complément du présent projet. La mise en service est prév pour 2022.

Cette deuxième partie de l'audience sera consacrée exclusivement à l’audition des mémoires, des opinions verbales et des suggestions des personnes, des municipalités, des organismes et des groupes désireux de donner leur avis à la commission.

Hydro-Québec a défini une zone d’étude pour déterminer le meilleur tracé de ligne. Cette zone recoupe le territoire de trois régions administratives, soit la Chaudière-Appalaches, l’Estrie et le Centre-du-Québec, de quatre municipalités régionales de comté (MRC), soit les MRC des Appalaches, de Beauce-Sartigan, du Granit et d’Arthabaska, et d’une cinquantaine de municipalités.