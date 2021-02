Avantis Coopérative fait l'acquisition du Groupe Réal Côté

Avantis Coopérative, Sollio Agriculture et quatre autres coopératives partenaires ont annoncé la clôture de la transaction pour l’acquisition du couvoir et des fermes de reproduction de Groupe Réal Côté. Cela marque l'investissement d'Avantis Coopérative dans la filière avicole.

Les activités acquises de l’entreprise,située à Ange-Gardien, continueront à être opérées de façon distincte sous le nom Couvoir Côté.

« Pour Avantis Coopérative, ce partenariat constitue un investissement stratégique dans la chaîne de valeur avicole afin de consolider notre position dans l’industrie. Cela démontre aussi l’importance de cette industrie dans notre portefeuille d’activités et la volonté de l’organisation et des membres de demeurer parmi les leaders de l’industrie », a expliqué le chef de la direction d’Avantis Coopérative, Gaétan Roger.

Le Couvoir Côté est un joueur solide de l’industrie avicole depuis 60 ans. L’entreprise dispose d’installations à la fine pointe, notamment un couvoir d’une capacité de 20 millions de poussins par année construit en 2018, et elle peut compter sur une équipe aguerrie qui restera en place après la transaction.

Rappelons que le secteur avicole d’Avantis, comprenant des fermes au Québec et au Nouveau-Brunswick ainsi qu’une clientèle dans les deux provinces, est l'un des principaux producteurs et fournisseurs en production avicole dans l'Est du Canada. La coopérative est impliquée dans toutes les grandes sphères de cette production, notamment dans l’élevage de poules d'œuf de consommation, de poules de reproduction, de poulets et de dindes.