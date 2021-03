Entente conclue à la résidence Le Saint-Guillaume

Suite à un vote tenu en assemblée générale le 8 mars, les syndiqué(e)s de la résidence du Saint-Guillaume, à Saint-Georges, ont adopté les termes pour le renouvellement de leur convention collective en incluant l’hypothèse soumise par un médiateur et conciliateur.

Après plus d'un an et demi de négociation, le syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 (TUAC 501) et la partie patronale, ont finalement convenu à une entente. Ainsi, le nouveau contrat de travail de trois ans, convenu entre les deux parties, se terminera à l’année 2023.

La nouvelle convention collective vient ainsi sécuriser les emplois des quelque 50 salariés de cette compagnie, Les Immeubles Poulin et Bisson inc. En plus de maintenir les acquis négociés dans les conventions collectives précédentes, ces syndiqué(e)s auront droit à des augmentations de salaire moyennes de 4,2 % pour la première année, rétroactives au 1er janvier 2021, et 0,50 $ sur les années subséquentes.

Parmi les faits saillants de cette nouvelle entente, mentionnons également :

- Une rencontre après la période de formation avec le délégué du Syndicat TUAC 501 et l’Employeur;

- Confirmation des postes vacants au délégué syndical;

- Précision concernant la cédule de travail;

- Bonification pour les salariés de trois ans et plus;

- Montant fixe pour les deux pièces de l’uniforme.