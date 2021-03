Les finalistes du 32e Gala de l'entreprise beauceronne sont révélés

La Chambre de commerce de Saint-Georges a dévoilé aujourd'hui les noms des finalistes qui seront en nomination lors 32e Gala de l’entreprise beauceronne.

La passion et la technologie vous ouvrent des portes sera la thématique de cette édition de 2021 qui aura lieu le 29 mai.

« Nous tenons à souligner la résilience, la capacité d’adaptation et la façon de transformer les défis en opportunités des entrepreneurs d’ici. Ce sont des qualités entrepreneuriales toujours importantes, mais elles auront été encore plus sollicitées cette année », a souligné Martin Gendreau, coprésident de GARAGA et président d'honneur du gala.

Les finalistes des PRIX PRESTIGE

Projet d’investissement - Volet industriel Industrie Bourgneuf Métal Sartigan Produits MATRA

Projet d’investissement - Volet commercial Manoir du Quartier Stratégie marketing RH M2 Boardshop

Implication sociale et communautaire Sanitaire Fortier Beauce Pomerleau Métal Duquet

Travailleur autonome I microentreprise Samson INK Tatouages Métal Duquet DÉCLIC Coaching

Nouvelle entreprise Les logiciels Poscible Barbare Chic CRÉA Architecture

Services professionnels SCF Chaudières-Appalaches Clinique Atlas Les AS de la réussite

Intégration en entreprise Sanitaire Fortier de Beauce Deloupe BOA-FRANC

Tourisme Salon des vins de Saint-Georges Corporation de conservation du patrimoine Chaudière-Appalaches en spectacle

L’Aile Jeunesse Industrie Bourgneuf - Marie-Claire Filion Les cours de Madame Marie-Ève - Marie-Ève Drouin Bleuetière Marland - Annie Marcoux

Optimisation des processus d’affaires Stratégie Marketing RH Visionic Blackware Technologies



Les finalistes des PRIX DU PUBLIC

Pour cette catégorie, la Chambre de commerce a reçu des milliers de votes électroniques entre le 4 novembre et le 8 décembre 2019.

PRIX DU PUBLIC - Produits du terroir Fromagerie la Pépite d’Or Les Pères Nature Porcella

PRIX DU PUBLIC - Architecture CRÉA Architecture Architectes- Odette Roy et Isabelle Jacques Marie-Lise Leclerc Architecte



Les finalistes des PRIX DE NOS PARTENAIRES D’AFFAIRES

Comité - Gestion des ressources humaines Métal Sartigan Chez Gérard - Amélie St-Hilaire

Comité - Agricole Bergerie Ovir’o La Miellerie de Sophie La Terre du 9

Comité - Éducation Interordres Manoir du Quartier Groupe Ferti Riopel



Les finalistes des PRIX HONORIFIQUES DU GALA

Les catégories Homme et Femme d’affaires de l’année sont décernées à une femme ou un homme propriétaire d’entreprise ou employé(e)-cadre s’étant particulièrement illustré(e) dans sa profession et dans le milieu socioéconomique au cours des dernières années. Aucune mise en candidature n’est requise pour ces prix.

Femme d’affaires de l’année CRÉA Architecture - Anne Paquet Tim Horton - Vicky Poulin Métal Duquet - Peggy Duquet

Homme d’affaires de l’année OSI Machinerie - André Lapointe Beauceron à l’érable - Michel Beaudoin Blanc par Rouge - Dominic Deblois



Le Gala de l’entreprise beauceronne, organisé par la Chambre de commerce de Saint-Georges, est une activité visant à reconnaître le talent et l’excellence entrepreneuriale de la Beauce. Il s'agit d'une source majeure de financement pour la Chambre de commerce.

Desjardins Entreprises Beauce-Sud et Appalaches est le partenaire officiel du Gala de l’entreprise beauceronne cette année.

« Encore une fois, mes plus sincères félicitations aux entreprises finalistes de cette 32e édition. Elles méritent amplement tous les éloges leur étant décernés », souligne Annie Gilbert, directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Georges.