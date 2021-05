Grève chez Olymel: aucun respect pour les travailleurs, juge le syndicat

« Ils veulent nous imposer un régime d’Hitler », juge Martin Maurice, président du syndicat des employés d’Olymel à Vallée-Jonction, suite à la nouvelle rencontre de négociations de convention collective qui a eu lieu hier.

Selon lui, le dépôt sur le normatif qui a été effectué par la partie patronale ne vaut rien. « C’est un recul dans après tout, autant en santé et sécurité, pour les vacances et les congés ainsi que pour les cadres de nuit à la sous-traitance. On ne voit rien sur la rétention de la main-d'œuvre, au contraire, c’est tout pour que le monde quitte », a-t-il précisé en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

Le plus attendu par la direction du syndicat est le dépôt des clauses monétaires. Notons que Martin Maurice a précisé que les grévistes réclament une hausse de salaire de 14 % et non de 51 % comme l’avait annoncé l’employeur. « Ils essaient juste de mettre le monde de leur côté. Ils n'ont aucun respect pour leurs travailleurs. »

Ainsi, la grève qui a commencé le 28 avril dernier continue et la prochaine rencontre est prévue pour les 26 et 27 mai.

L’avis de la partie patronale

Contacté par EnBeauce.com, Richard Vigneault du service des communications d’Olymel a précisé que ce qui a été proposé par l'employeur correspond à ce qui est déjà en place dans d’autres usines de l’entreprise ou chez des concurrents canadiens.

Le processus de conciliation continue et la partie patronale espère qu’avec une analyse de ce qui a été proposé, cela pourrait amener le syndicat à changer d’avis.

Richard Vigneault a affirmé ne pas être au courant de la soi-disant demande salariale à 14 %, car selon ses chiffres, c'est 35.1 % sur la première année et 51 % sur trois ans qui est demandé.

« C’est un écart qui est considérable avec les autres usines de la compagnie et face aux compétiteurs canadiens. Cela nous mettrait hors jeu du marché actuel », a expliqué M. Vigneault.

À cela il ajoute que dans la rémunération de la classe de base après progression et bénéfices marginaux à Vallée-Jonction, on arrive à une moyenne de 25.03$/h, alors que la moyenne des compétiteurs canadiens est de 20.56$.

« On ne peut pas continuer de creuser l’écart qui existe actuellement. On reste complètement à la disposition du conciliateur et on veut faire en sorte que le processus puisse avancer. »