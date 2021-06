Usine Sartigan remet 5000$ au Relais pour la vie de Saint-Georges

L'entreprise Usine Sartigan Inc. de Saint-Honoré-de-Shenley fait un don de 5000$ au Relais pour la vie de Saint-Georges qui se tiendra le 12 juin.

C'est la quatrième année consécutive qu'Usine Sartigan s’implique dans le Relais pour la vie.

Le président-directeur général de l'entreprise, Steeve Roy, s'est dit impressionné à chaque année par le travail des bénévoles s'impliquant dans cet événement au profit de la Société canadienne du cancer.

« Par votre implication et votre participation, vous lancez un message d’espoir et de solidarité envers tous ceux et celles qui ont été touchées, de différentes manières, par le cancer. Peu importe où elles vivent, ces personnes n’ont pas à faire face au cancer seules », commente Steeve Roy.

L'usine spécialisée en fabrication de composantes de bois sera donc le partenaire principal du Relais pour la vie de Saint-Georges qui aura lieu en mode virtuel le 12 juin.

Rappelons que l'événement sera diffusé sur la page Facebook du Relais pour la vie de Saint-Georges à partir de 18h. Des artistes locaux et des vedettes québécoises seront en prestation pour l'occasion en plus des cérémonies habituelles d'ouverture, de témoignages et de luminaires.

Pour participer, les gens sont invités à s’inscrire au Relais de Saint-Georges au relaispourlavie.ca.