Les Beaucerons invités virtuellement au Relais pour la vie

Le comité du Relais pour la vie de Saint-Georges invite encore une fois cette année la population à se mobiliser pour la Société canadienne du cancer dans un relais en mode virtuel le 12 juin.

Cette édition 2021 est portée par le message « Notre communauté, c’est dans le coeur » offrira plusieurs éléments des événements en formule présentielle : cérémonie d’ouvertures, témoignages inspirants, cérémonie des luminaires et prestations d’artistes.

Les Beaucerons sont habitués à cette formule gagnante. En effet, le Relais pour la vie de Saint-Georges est l'un des relais importants dans tout le pays. Lors de l’année 2019, les participants avaient récolté le cinquième plus grand montant au Canada avec la somme de 257 000$. C’est plus que le montant amassé par la ville de Toronto cette année-là!

Cette année, la participation à cet événement est d’autant plus importante, indique Annick Moisan, présidente du comité organisateur du Relais pour la vie de Saint-Georges. La Société canadienne du cancer (SCC), organisme soutenant la recherche et fournissant du soutien aux gens affectés par le cancer, réussit généralement à s’autofinancer grâce aux dons. Évidemment, les nombreux bouleversements entraînés par la pandémie de COVID-19 ont empêché la tenue de plusieurs activités de financement l’année dernière et cette année. Par exemple, le Relais pour la vie de Sainte-Marie n’aura pas lieu en 2021.

« Cette année, on veut que les gens participent vraiment pour la cause et pas pour l’événement. Si l’événement est différent, les gens ont encore le cancer. Et plusieurs personnes cette année ont dû passer à travers leur cancer tout seul. Maintenant, ces gens ont besoin de savoir qu’on est là », évoque Annick Moisan.

Pour participer, les gens sont invités à s’inscrire au Relais de Saint-Georges au relaispourlavie.ca.

Cette année exclusivement, les gens n’auront pas de montant d’argent minimal à amasser et pourront simplement s’inscrire pour 45$. Les participants pourront partager leur page de collecte de fonds via leurs réseaux sociaux.

La diffusion de l’événement virtuel du 12 juin se fera à partir de la page Facebook « Relais pour la vie Saint-Georges ».

Le relais virtuel sera animé par Dominic Arpin et offrira des prestations de vedettes québécoises comme Olivier Dion, Sara Dufour et Ludovick Bourgeois de 20h à 21h. L’événement sera également introduit et conclut par des prestations d’artistes locaux. Ainsi, Geneviève Morin sera en prestation de 18h à 19h et sera suivie par le duo Luc et MarieJo de 19h à 20h. Marie-Claude Moisan, Daniel Bégin et Charlie Bégin vont clore la soirée.

Lors de leur inscription à l’événement du Relais pour la Vie, les participants pourront créer leur luminaire virtuel qu’ils pourront partager aux personnes pour qui ils se mobilisent. Ils seront également invités à se donner des objectifs de marche à compléter quand ils le voudront.

L’Usine Sartigan, qui est déjà un partenaire important du Relais pour la Vie de Saint-Georges depuis quatre ans, agira à titre de partenaire principal de l’événement cette année.

Pour davantage d’informations, consultez la page Facebook « Relais pour la vie Saint-Georges ».