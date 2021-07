Le CEB propose une nouvelle formule d'accompagnement aux entrepreneurs

Le Conseil économique de Beauce (CEB) et la Clinique d'accompagnement entrepreneurial (CAE) créent une nouvelle formule virtuelle pour inciter les entrepreneurs de Beauce-Sartigan à être proactifs.

Ce programme nommé Le Badge PRO vise à entraîner les réflexes entrepreneuriaux des entrepreneurs et à cultiver la proactivité en entreprise par une formule qui incite la réflexion sur une base quotidienne. Cela comprend une formule d'accompagnement virtuelle, des conseils pratiques sur des démarches et décisions d'affaires, des webinaires, des ateliers et d'autres formes de contenu axé sur la proactivité.

« Nous sommes heureux d’offrir à nos entrepreneurs un programme adapté à leur réalité, puisqu’il permet de profiter à chaque mois d'ateliers-conseils de 15 minutes qui pourront s’intégrer facilement dans une journée de travail, sans avoir à se déplacer », a mentionné Hélène Latulippe, directrice générale du Conseil économique de Beauce.

Le Badge Pro est offert sous forme d’abonnement annuel au coût de 150 $ par année et est accessible à tous les entrepreneurs du Québec qui dirigent des petites entreprises de moins de 20 employés.

« Beauce-Sartigan regorge d’entrepreneurs proactifs qui sont prêts à innover et évoluer. La pandémie nous a rappelé que l’entrepreneuriat est avant tout un marathon, d’où la pertinence d’offrir un accompagnement continu », a déclaré Alexandre Vézina, entrepreneur-conseil et cofondateur de la Clinique d’accompagnement entrepreneurial.

Fondé en 1975, le Conseil économique de Beauce (CEB) vise à collaborer aux succès des PME de la MRC de Beauce-Sartigan en accompagnant les entrepreneurs dans leurs projets d’affaires.

La Clinique d’accompagnement entrepreneurial (CAE) est une organisation qui offre des programmes d'accompagnement pour les petites entreprises partout au Québec.