Une nouvelle usine pour Bois ouvré Beauceville pour un nouveau départ

L’usine de Bois Ouvré Beauceville sera reconstruite après l’accident d’il y 2 mois qui l’a détruite et qui a coûté la vie à trois travailleurs. Il a été décidé que le nouveau bâtiment soit construit sur un nouveau terrain, mais toujours dans la même ville.

L’entreprise désire assurer la pérennité et préserver les emplois. Rappelons qu’une explosion créant un incendie s’était déroulée tôt le matin du 20 septembre. Malheureusement, en plus de nombreux blessés, trois travailleurs y ont perdu la vie.

« Depuis l’accident, nous avons concentré nos efforts à soutenir notre équipe et à accompagner les familles de Mario, Jean et Martin. Nous sommes chanceux de compter sur des clients et des fournisseurs fidèles qui nous ont offert leur appui et confirmé qu’ils désiraient poursuivre leur collaboration avec nous. Nous tenons à les remercier », ont fait savoir Jean-François et Nicholas Drouin, copropriétaires et coprésidents de Bois ouvré Beauceville.

Le nouveau terrain est situé sur la 181e rue dans le parc industriel de Beauceville. Les propriétaires indiquent que les travaux de préparation du terrain en vue de la construction sont déjà commencés. Ils espèrent pouvoir enter en opération au printemps prochain.

Au moment de l’arrêt de la production, les carnets de commandes de l’entreprise étaient complets et les délais de livraison étaient déjà étendus pour répondre aux besoins du marché.

Une mémoire à préserver

Bois Ouvré Beauceville entend également faire une place à la mémoire des victimes de l’accident. La réflexion est en cours en collaboration avec les familles.

« Il est encore trop tôt pour annoncer de quelle manière nous allons commémorer l’événement, mais nous avons un devoir de mémoire incontournable. Toute notre équipe a été profondément marquée et des blessés sont toujours en convalescence. C’est en solidarité avec eux que nous allons présenter un projet qui sera à la fois respectueux et réconfortant », de conclure les propriétaires.