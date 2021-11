Plus que 10 jours pour présenter une candidature au Gala de l'entreprise beauceronne

La période de mise en candidature pour le 33e Gala de l’entreprise beauceronne organisé par la Chambre de commerce de Saint-Georges se termine le 29 novembre.

L'événement aura lieu le 21 mai prochain au Centre de congrès et hôtel Le Georgesville, sous la présidence d'honneur de Charles Dutil, président et chef de la direction de MANAC.



« C’est un plaisir de nous associer à cet événement de reconnaissance majeur de la région. Les gens d’affaires de la Beauce peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli. Le succès de leur entreprise reflète la force de leur équipe. Ces dernières années, celles-ci se sont démarquées par leur travail assidu et leur expertise », de souligner Charles Dutil.

Le thème de cette année est « La force de notre équipe rend le succès possible ! »

Les Jarrets

Cette année il y a 15 catégories de Jarrets pour lesquels les entreprises sont appelées à postuler :

Jarret Projet d’investissement - Volet industriel

Jarret Projet d’investissement - Volet commercial

Jarret Femme d’affaires de l’année

Jarret Homme d’affaires de l’année

Jarret Implication sociale et communautaire

Jarret Nouvelle entreprise

Jarret Services professionnels

Jarret Travailleur autonome | Micro entreprise

Jarret L’Aile jeunesse

Jarret Intégration en entreprise

Jarret Tourisme

Jarret Développement durable

Jarret Employeur de choix

Jarret Employé par excellence

Jarret Reconnaissance

D'autres prix seront également remis, notamment celui du public qui peut voter jusqu'au 6 décembre.

Rappelons que ce Gala vise à reconnaître l’excellence entrepreneuriale.

Pour être présent

Les billets pour participer à l'événement seront en vente dès le 30 novembre sur le site Internet de la CCSG au coût de 195 $ chacun pour les membres et 225 $ pour les non-membres. Les places seront limitées, car, à ce jour, la salle peut accueillir 250 personnes.