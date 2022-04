Création Pop! décroche le grand titre au Gala mini-entreprises

Les partenaires de la deuxième édition du Mois de la mécatronique dressent un bilan positif des activités tenues entre le 14 mars et le 14 avril alors que plus de 225 personnes ont participé à l’événement. Cette année, la programmation proposait une variété d’activités en virtuel et en présentiel pour les professionnels, entrepreneurs, employés, ...