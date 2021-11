Vingt-cinq ans de création en mini-entreprise: une entrevue vidéo avec Marco Roy

Voir la galerie de photos

Marco Roy est enseignant depuis près de 35 ans au Cégep Beauce-Appalaches en technique de Comptabilité et de Gestion. Il est surtout connu pour sa passion pour l’entrepreneuriat qui, pendant 25 ans, a transmis à ses étudiants cet aspect si distinctif des Beaucerons. Il est le créateur du projet de fin d’études de ce programme : les mini-entreprises.

M.Roy a accueilli la journaliste d'EnBeauce.com dans son bureau où d’innombrables souvenirs tapissent les murs et décorent les étagères de son bureau. Malgré qu’il prendra sa retraite en juin, on comprend bien qu’il a toujours envie de partager ses connaissances et qu’il est fier de ce qu’il a accompli dans ses années.

Les projets des entreprises étudiantes découlent de son désir de rendre le théorique pratique. En s’inspirant du programme Jeunes entreprises du Québec, il a mis le concept à « la sauce collégiale » et l’a imbriqué dans le parcours scolaire.

Les étudiants en dernière année doivent monter un plan d’affaires, trouver les liquidités, faire le marketing, s’occuper de l’approvisionnement, faire la vente et gérer les comptes de leur entreprise.

Le tout a pris son envol en 1997 avec seulement deux mini-entreprises, mais au total des années, c’est 67 entreprises et 600 étudiants qui ont participé. Il y en a eu qui ont continué un petit moment après ce cours, mais l’objectif est également de vivre la dissolution d’une compagnie.

Le plus impressionnant demeure le sérieux des étudiants qui tentent de faire les meilleures ventes. Le record actuel est de près de 36 000 $ et cela en 4 mois seulement.

Avec le temps, l’enseignant a vu évoluer le projet qui aujourd’hui ne ressemble plus du tout à ses débuts. Il a marqué plusieurs générations d’étudiants, et aujourd’hui il espère léguer cet héritage à sa collègue Josée Talbot.

Pour en savoir plus, écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Marco Roy.